Volto coperto e taglierino in mano mette a segno una rapina alla farmacia San Paolino di Viareggio

Rapina ieri sera (15 gennaio) intorno alle 20 alla farmacia San Paolino, in piazza Piave a Viareggio.

Volto coperto e taglierino in mano, l’uomo ha minacciato il farmacista al bancone e si è fatto consegnare l’incasso, circa 700 euro in contanti, per poi darsi alla fuga a piedi.

Immediato l’allarme ai carabinieri che hanno raggiunto la farmacia ed hanno acquisito le testimonianze e le immagini dei sistemi di video sorveglianza del locale e di altre telecamere presenti sulle possibili vie di fuga del malvivente.

I militari dell’Arma hanno inoltre rilevato alcune impronte e tracce che saranno ora analizzate e che potrebbero dare un nome all’autore.

Nella rapina nessuno è rimasto ferito.