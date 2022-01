Coronavirus, 377 nuovi casi in provincia

Sono 377 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca. 5626 invece in Toscana su 31774 test di cui 15970 tamponi molecolari e 15804 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 17,71 per cento (che diventa 67,9 sulle prime diagnosi).

In provincia 50 a Capannori, 13 ad Altopascio, 3 a Montecarlo, 1 a Villa Basilica, 97 a Lucca, 16 a Porcari (180 nella Piana di Lucca), 9 a Coreglia, 4 a Bagni di Lucca, 8 a Barga, 3 a Pescaglia, 5 a Castelnuovo, 1 a Minucciano, 1 a Camporgiano, 1 a Gallicano, 1 a Fabbriche di Vergemoli, 9 a Borgo a Mozzano, 1 a Villa Collemandina, 2 a Molazzana (45 in Valle del Serchio), 5 a Stazzema, 14 a Seravezza, 66 a Viareggio, 32 a Camaiore, 16 a Massarosa, 5 a Forte dei Marmi, 14 a Pietrasanta (152 in Versilia).

In Toscana sono 587041 i casi di positività al coronavirus, 5626 in più rispetto a ieri (3362 confermati con tampone molecolare e 2.264 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono il 1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,3% e raggiungono quota 400407 (68,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15970 tamponi molecolari e 15804 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,7% è risultato positivo. Sono invece 8282 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,9% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 178771, +0,2% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1441 (73 in più rispetto a ieri), di cui 138 in terapia intensiva (11 in più).

Oggi si registrano 13 nuovi decessi: 10 uomini e 3 donne con un’età media di 72,1 anni (4 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Pistoia, 3 a Pisa, 1 a Livorno, 2 a Siena)



L’età media dei 5626 nuovi positivi odierni è di 35 anni circa (32% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (3362 confermati con tampone molecolare e 2264 da test rapido antigenico). Sono 176585 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2098 in più rispetto a ieri), 47225 a Prato (499 in più), 50641 a Pistoia (418 in più), 28326 a Massa (231 in più), 57642 a Lucca (377 in più), 67830 a Pisa (476 in più), 44086 a Livorno (563 in più), 52116 ad Arezzo (377 in più), 37819 a Siena (299 in più), 24216 a Grosseto (288 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 3072 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 1590 nella Nord Ovest, 964 nella Sud est.

Complessivamente, 177330 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (254 in più rispetto a ieri, più 0,1%). Sono 27519 (2.358 in più rispetto a ieri, più 9,4%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 8494, Nord Ovest 12730, Sud Est 6295).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1441 (73 in più rispetto a ieri, più 5,3%), 138 in terapia intensiva (11 in più rispetto a ieri, più 8,7%).

Le persone complessivamente guarite sono 400407 (5286 in più rispetto a ieri, più 1,3%).