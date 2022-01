Lutto per la morte del vicequestore aggiunto Salvatore Del Prete

È venuto a mancare nella tarda mattinata di oggi (17 gennaio) all’età di 75 anni Salvatore Del Prete, dopo una lunga battaglia contro una malattia incurabile.

Il vice questore aggiunto di Lucca era andato in pensione nel 2007 dopo una onorata carriera in polizia. Dal carattere forte e mite è stato sempre un punto di riferimento per familiari, amici e colleghi. Fino alla fine.

Nato a Frattaminore (Na) il 2 gennaio del 1947, era sposato e padre di tre figlie. Nell’amministrazione dell’interno dal 1965, ha prestato servizio a Milano, Roma, Napoli e al Reparto volo di Pratica di mare in qualità di pilota elicotterista. Trasferito a Lucca nel 1985 con la qualifica di vice commissario, qui ha svolto gli incarichi di funzionario addetto alla polizia giudiziaria, dirigente dell’ufficio personale, reggente della Digos e capo di gabinetto dal 18 marzo 1986. Uomo di grande cultura e professionalità eccelsa nel 1997 era stato insignito anche della medaglia d’oro al merito.

I funerali si svolgeranno mercoledì (19 gennaio) alle 15 nella chiesa di San Marco. Si stringono nel dolore della perdita del loro amato la moglie Annamaria Bartolo e le figlie Filomena, Carlotta e Dorothy Del Prete. Alle condoglianze si aggiungono anche quelle della redazione di Lucca in Diretta. Riposi in pace.