Vaccinazione pediatrica, aumenta l’offerta: in arrivo un open day a Campo di Marte

Si ampliano sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest le possibilità per vaccinare i bambini nella fascia di età 5-11 anni, con un incremento di sedute sul portale regionale per la prenotazione (clicca qui) e con alcuni open day ad accesso libero organizzati dal 23 al 30 gennaio nelle sedi di Lucca e Viareggio.

“L’incremento della disponibilità di vaccini pediatrici, concordata con la Regione Toscana e con una programmazione basata inizialmente sui bisogni rilevati nei territori, permetterà di dare un’ulteriore accelerazione alla somministrazione dei vaccini in questa fascia di età – ricorda l’azienda sanitaria -. Assicurare ai bambini una maggiore copertura vaccinale è infatti fondamentale, visto che il vaccino continua a rappresentare il principale strumento per tutelare la salute individuale e collettiva e per favorire la frequenza scolastica, in presenza e in sicurezza, degli studenti. L’invito ai genitori è quindi quello di prenotare quanto prima per i loro figli la prima dose di vaccino, per tutelare loro, l’intera famiglia e tutta la collettività“.

In particolare domenica (23 gennaio) a Campo di Marte dalle 8,30 alle 13 e all’hub vaccinale di Terminetto di Viareggio dalle 8,30 alle 13,30 si terrà il primo open day, con accesso diretto senza prenotazione, organizzato dall’Asl.

L’incremento dell’offerta sul portale è invece previsto inizialmente per il centro socio sanitario Fornaci di Barga, con due sedute in più: sabato 29 gennaio e sabato 5 febbraio.