Coronavirus, dei 7802 i nuovi positivi in provincia 1731 sono studenti

Lieve decrescita dei numeri dei nuovi positivi sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest nell’ultima settimana. Dall’11 al 17 gennaio si sono infatti registrati 26837, casi a fronte dei 29732 dei sette giorni precedenti.

Una decremento che riguarda anche la provincia di Lucca, dove sempre secondo il consueto monitoraggio settimanale, negli ultimi giorni si sono registrati 7802 casi mentre dal 4 al 10 gennaio erano stati 9213. Tra i nuovi casi positivi 1731 riguardano giovani e giovanissimi in età scolastica. A non diminuire è invece il numero dei ricoveri: sono 130 tra il San Luca e il Versilia mentre l’ultimo report segnava 110 posti letto occupati. Rimane invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 14 negli ospedali del territorio.

I nuovi positivi

Nella Piana di Lucca sono 3978 i nuovi casi positivi di cui 1692 (pari al 42%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Altopascio 360, Capannori 1127, Lucca 2008, Montecarlo 92, Pescaglia 102, Porcari 257, Villa Basilica 32. La scorsa settimana erano stati 4074 mentre negli ultimi sette giorni sono guarite 3268 persone. In Valle del Serchio dall’11 al 17 gennaio si sono registrati 784 nuovi casi positivi di cui 316 (pari al 40%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Bagni di Lucca 105, Barga 152, Borgo a Mozzano 113, Camporgiano 12, Careggine 4, Castelnuovo Garfagnana 68, Castiglione Garfagnana 24, Coreglia Antelminelli 114, Fabbriche di Vergemoli 13, Fosciandora 8, Gallicano 45, Minucciano 34, Molazzana 18, Piazza al Serchio 23, Pieve Fosciana 18, San Romano in Garfagnana 13, Sillano Giuncugnano 7, Vagli di Sotto 4, Villa Collemandina 9. La scorsa settimana erano 1261 mentre i guariti negli ultimi sette giorni sono 1019. Infine in Versilia in settimana si sono registrati 3040 nuovi casi positivi di cui 1286 (pari al 43%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Camaiore 586, Forte dei Marmi 104, Massarosa 412, Pietrasanta 388, Seravezza 268, Stazzema 51, Viareggio 1231. Negli ultimi sette giorni erano stati 3878. I guariti sono 3404.

I ricoveri

Continua a crescere invece la pressione negli ospedali. A oggi (18 dicembre) al San Luca ci sono 71 ricoverati di cui 6 in terapia intensiva mentre al Versilia sono 59 i posti letto occupati in area covid di cui 8 in gravi condizioni. Salgono quindi a 130 i ricoveri in Provincia a fronte dei 110 della scorsa settimana mentre rimangono invariati i numeri delle terapie intensive.

Covid e scuola

A una settimana inoltrata dal rientro delle vacanze scolastiche tornano a registrarsi anche i casi di contagio tra gli alunni. Nelle scuole della Piana di Lucca negli ultimi sette giorni ci sono stati 894 positivi in età scolastica: al nido 47, alla materna 87, alle elementari 314, alle medie 176 e alle superiori 270. In Valle del Serchio a scuola si contano 160 assenti causa covid: al nido 13, alla materna 17, alle elementari 42, alle medie 38 e alle superiori 50. Infine in Versilia i casi di covid in età scolastica negli ultimi sette giorni sono stati 659: al nido 36, alla materna 71, alle elementari 208, alle medie 121 e alle superiori 223.

Vaccini

Nel frattempo crescono le percentuali di persone vaccinate almeno in parte. Nella Piana di Lucca l’85,2 per cento di chi ha più di 5 anni è coperto almeno in parte, con 134044 prime dosi, 122024 seconde dosi e 75514 terze dosi somministrate. Dall’11 al 17 gennaio sono 905 i bambini che si sono vaccinati. In Valle del Serchio l’85,4 per cento di persone ha almeno iniziato il ciclo vaccinale con 31975 prime dosi, 28894 seconde dosi e 22350 terze dosi somministrate: tra queste, nell’ultima settimana 288 sono andate ai bambini. Infine in Versilia sono 121919 le prime dosi, 110022 le seconde dosi e 70052 le terze dosi somministrate per una percentuale che raggiunge l’ 87,1%. 725 i bambini vaccinati negli ultimi sette giorni.

L’andamento del virus e dei vaccini sul territorio aziendale

A oggi (18 gennaio) sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, il totale dei guariti è di 129441 (+22598 rispetto allo scorso 11 gennaio) mentre i soggetti in isolamento sono 14537 (+7330 rispetto all’11 gennaio). Oggi si sono registrati 12 decessi di persone residenti sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest: 1 nell’ambito territoriale di Lucca, 7 nell’ambito di Pisa, 3 nell’ambito di Livorno e 1 nell’ambito della Versilia. Nei sette giorni precedenti i decessi erano stati 59: 4 nell’ambito territoriale di Massa Carrara, 10 nell’ambito di Lucca, 18 nell’ambito di Pisa, 22 nell’ambito di Livorno, 4 nell’ambito della Versilia).

Al 17 gennaio 2022 le vaccinazioni effettuate sono 2486434, di cui 1017050 per prime dosi. Sono stati vaccinati 521587 donne e 495463 uomini. Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 169207 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 158969 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 148532 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 132096 vaccinati; poi viene la fascia 30-39 con 109170; la fascia d’età over 80 con 103585; la fascia 20-29 con 99177; la fascia 12-19 con 79849 vaccinati; ultima, ma in ascesa, la fascia 5-11 con 16460.