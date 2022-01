Riparte il cantiere, tornano le code al foro di San Giuliano

Nuova settimana, problemi vecchi. Al foro di San Giuliano, a causa dei lavori in galleria, si sono ripresentati oggi (18 gennaio) i disagi che si erano verificati la scorsa settimana, con code che arrivano fino al centro abitato.

Anas ha infatti emesso una nuova ordinanza che dispone il senso unico alternato regolato da semaforo all’altezza del foro di San Giuliano, la galleria Monti Pisani, dalle 9,30 di ieri (17 gennaio) alle 17 di venerdì (21 gennaio). Proseguono quindi i lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione e tecnologici della galleria realizzati tra il 2020 e il 2021.

La novità rispetto all’ordinanza che ha istituito il senso unico alternato dal 10 al 14 gennaio scorsi per l’inizio di questi lavori di manutenzione, è l’introduzione di due fasce orarie in cui il cantiere viene smantellato per consentire la circolazione a due corsie e limitare i disagi: dalle 7,30 alle 9,30 e dalle 17 alle 20, quindi orari solitamente molto trafficati.

Non abbastanza per evitare polemiche e disagi dei cittadini, che si sono trovati imbottigliati mentre cercavano di andare a Pisa.