Nuova stretta dal governo per limitare i contagi da Covid. Da domani (20 gennaio) il green pass base, la certificazione verde rilasciata per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare negativo, diventa obbligatoria anche per accedere da barbieri, parrucchieri ed estetisti.

Un provvedimento accolto con senso civico dai più noti hair stylist, anche se non mancano critiche e perplessità.

Un ulteriore stretta scatterà in apertura del prossimo mese: da martedì 1° febbraio, infatti, sarà necessario (almeno) il green pass base per accedere a servizi postali, bancari e finanziari, ma anche ad attività commerciali, escluse quelle di prima necessità.