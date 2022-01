Bergamini: “Attivarsi subito per evitare casi di peste suina in Toscana”

“Bisogna intervenire immediatamente per evitare che anche in Toscana si possano verificare casi di peste suina”. A chiederlo è l’onorevole Deborah Bergamini, sottosegretario del ministero ai rapporti con il Parlamento. “È fondamentale che gli organi istituzionali regionali recepiscano quanto prima le direttive indicate nell’ordinanza emanata dai ministeri della Salute e delle Politiche agricole per arginare la diffusione del virus, magari attraverso la costituzione di una task force che attui tutte le misure necessarie”.

“Da parte mia – afferma – sono in contatto con il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il quale ha dato la sua disponibilità a recarsi in provincia di Massa per verificare personalmente la situazione. Ho sollecitato anche l’attenzione del sottosegretario alle Politiche agricole Francesco Battistoni, il quale mi ha rassicurato che l’ordinanza emanata consente alle attività produttive di continuare a lavorare in sicurezza”.