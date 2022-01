Montemagni insultata su Facebook, Ceccardi e Lolini (Lega): “Massima solidarietà”

“Esprimo la mia massima solidarietà e sostegno a Elisa Montemagni, per le gravissime offese ricevute su Facebook. Insulti e minacce non possono certo scalfire l’ottimo lavoro e l’impegno della nostra capogruppo in consiglio regionale. Purtroppo però assistiamo all’escalation di un clima d’odio sempre più preoccupante“. Così Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega, commenta gli attacchi social subiti dall’esponente del Carroccio.

Parole condivise dal collega Mario Lolini (Lega), che afferma: “Esprimo la mia solidarietà e vicinanza alla capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni presa di mira dagli odiatori seriali che ormai, sempre più spesso, popolano le pagine dei social”.

“Ho letto frasi che nulla hanno a che vedere con il confronto, la dialettica e anche la critica politica – sostiene Lolini – Sono attacchi personali verso chi si impegna quotidianamente sul territorio, in Regione e per il partito che rappresenta. Conosco bene Elisa Montemagni e so che non si farà certo intimidire da questi leoni da tastiera, personaggi di nessuno spessore che sanno solo offendere ed insultare”.

“A lei – conclude l’esponente – va la solidarietà mia e della Lega Toscana con il pieno sostegno per un impegno politico che ha sempre trovato il suo massimo consenso nei cittadini che in questi anni l’hanno sostenuta e che, insieme a tutti noi, continueranno ad appoggiarla anche nel futuro”.