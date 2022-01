Sparatoria a Torre del Lago, Fns Cisl: “Vigili del fuoco, equipaggiamenti da adeguare”

Un intervento che, gioco forza, è entrato nell’ordinarietà dell’attività dei vigili del fuoco ma che ora, alla luce della sparatoria davanti a una casa a Torre del Lago, deve essere portato nelle sedi opportune, per chiedere più garanzie e un adeguamento degli equipaggi per i vigili del fuoco che operano in contesti simili.

E’ questa la richiesta e insieme l’impegno del coordinatore generale di Fns Cisl Toscana Nord, Stefano Pierini: “Non è un caso isolato quello di ieri dove i vigili del fuoco vengono raggiunti da una richiesta di supporto dalle forze di polizia o dai sanitari per interventi del genere ma sempre restando all’interno delle loro competenze. Nel caso in esame si trattava di dover aprire la porta per permettere agli operatori di entrare nell’abitazione ed effettuare il trattamento sanitario obbligatorio”. Con queste parole, Pierini analizza quanto accaduto ieri a Torre del Lago, esprimendo solidarietà al vigile del fuoco rimasto coinvolto nella sparatoria.

“Il ruolo ed il lavoro dei vigili del fuoco – afferma – è tutto racchiuso nel soccorso pubblico ed esclusivamente per questo gli addestramenti, i mezzi, le attrezzature e soprattutto i dispositivi di protezione individuale sono stati studiati progettati e realizzati. Nell’ intervento di ieri invece si è presentata purtroppo ed imprevedibilmente una fortissima componente di sicurezza pubblica aspetto altrettanto importante che investe le forze di polizia ma per la quale gli equipaggiamenti e le dotazioni degli uomini dei vigili del fuoco sono nettamente insufficienti ed ovviamente inappropriati. Sarà premura del nostro sindacato portare all’attenzione degli organi competenti queste problematiche cercando di trovare le soluzioni necessarie in modo da mettere avanti a tutto la sicurezza del personale vigili del fuoco anche durante questi tipi di interventi”.