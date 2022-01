Doppio intervento di soccorso sulle montagne della Versilia nel pomeriggio di oggi (21 gennaio).

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti per soccorrere un ciclista su un sentiero in zona impervia, sopra S. Anna di Stazzema. L’uomo è caduto infortunandosi ad un arto inferiore. Il ciclista, una volta immobilizzato, è stato recuperato dall’elicottero dei vigili del fuoco Drago, per essere poi trasportato all’ospedale Versilia.

Foto 2 di 2



Attorno alle 16,45 circa i vigili del fuoco sono dovuti intervenire ancora con il supporto dell’elicottero, a Massarosa, sopra Montigiano, per un soccorso a persona in zona impervia.