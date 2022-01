Muore per il Covid noto attivista del Movimento Cinque Stelle

“La sua genialità e unicità – prosegue iol ricordo – era anche, e soprattutto forse, nel far passare lo spendersi per la collettività, con tutto l’impegno e la fatica che ne comporta, come una cosa naturale, come una diretta prosecuzione della sua persona. Non ha avuto mai bisogno di utilizzare né retorica né professione di fede politica perché bastava a tutti osservare quel che sapeva metter in pratica per capire quanto profondi e radicati fossero i suoi valori e gli obiettivi del suo fare. Dalle mozioni da portare in consiglio comunale, al banchetto montato tra il vento e la pioggia, ai pesanti carichi di libri spostati da una parte all’altra per costruire la biblioteca: limpido e chiaro, davanti agli occhi di tutti, era il suo modo di vivere la politica e la collettività. Una fattività e una praticità accompagnate da un grande sorriso, dalla battuta che alleggerisce ma fa sempre riflettere, dallo sguardo autoironico e gentile in ogni circostanza. L’autoironia è stata senza dubbio un tratto fondamentale del suo carattere, cioè quello di riuscire sempre a sdrammatizzare e ad alleggerire il peso di qualsiasi brutta vicenda, senza mai banalizzarla”.

“Ci mancherà – conclude la nota – la tua risata contagiosa, ci mancheranno i tuoi abbracci calorosi, ci mancherà la tua profonda onestà. Anzi quella forse resterà, spezzettata in piccoli frammenti e presente davanti agli occhi di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti. La tua onestà resterà come modello e come stella polare verso cui guardare. Stanotte una delle stelle in cielo brillerà un po’ di più del solito. Ciao Massimo carissimo, anzi a riveder le stelle”.