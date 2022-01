Arrestato a Viareggio, il legale fa istanza alla corte d’Appello: scarcerato

Era stato arrestato a Viareggio, alla fine del mese di dicembre dello scorso anno.

Trovato dai carabinieri, sull’uomo, un cittadino moldavo di 31 anni, pendeva un mandato di cattura emesso dal tribunale di Stasemi per i reati di rapina e lesioni personali, fatti questi commessi in Moldavia per i quali era stato condannato a 6 anni di reclusione.

Un arresto provvisorio, in base al disposto dell’articolo 716 del codice di procedura penale, poi convalidato, sussistendo il pericolo di fuga, e l’uomo era finito in carcere. Nel 2016, a giugno, l’uomo, con dei complici, come risulta dagli atti, aveva colpito a calci e pugni un connazionale e lo aveva rapinato, procurandogli una commozione cerebrale, escoriazioni al volto e ad una spalla, oltre ad una contusione al rene

Su istanza presentata alla corte d’appello di Firenze dal suo legale di fiducia, l’avvocato Antonio Olmi il cittadino moldavo è stato scarcerato.

Adesso, anche se ai domiciliari, lavora, regolarmente, in un cantiere navale viareggino. Resta ancora in piedi, al momento, il procedimento per l’estradizione.