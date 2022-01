Un parco giochi dedicato a Giulia, la ragazza morta nell’incendio della casa

Il parco giochi alla Madonna dei Ferri sarà intitolato a Giulia Salotti. A due anni dalla tragedia di Anchiano, in cui la giovanissima studentessa di 14 anni ha perso la vita nel rogo della sua abitazione, il sindaco Patrizio Andreuccetti mantiene la promessa. Un luogo pubblico di Borgo a Mozzano porterà per sempre il nome della piccola Giulia.

“Sono trascorsi due anni da quando la piccola Giulia Salotti ci ha lasciati – le parole del primo cittadino -. Voglio ricordarla così, come già feci un anno fa, con le parole che le dedicai nel momento dell’ultimo saluto. Tra primavera ed estate, in accordo con la famiglia, le intitoleremo il parco giochi alla Madonna dei Ferri“.

Il sindaco di Borgo a Mozzano, tramite il profilo Facebook, ha voluto ricordare la piccola Giulia con le stesse parole usate in occasione del suo ultimo saluto, in cui decine di palloncini furono fatti volare in cielo per accompagnare l’ultimo viaggio della giovane studentessa.