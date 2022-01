Dà fuoco alla casa della ex: incendio devasta l’appartamento

Dà fuoco alla casa dell’ex, una donna molto più grande di lui, dopo la fine della relazione. È successo a Camaiore in via del Frantoio, nella frazione camaiorese di Lombrici nel tardo pomeriggio di oggi: tanti i danni all’abitazione ma per fortuna la proprietaria non era in casa.

Sul posto, per domare le fiamme divampate intorno alle 15 al primo e secondo piano di una villetta a schiera, sono intervenuti i vigili del fuoco con mezzi da Viareggio, Lucca e Massa.

La ex compagna del presunto autore dell’incendio, un 25enne, da tempo, dopo che si erano lasciati, temeva ritorsioni e per questo era andata provvisoriamente a vivere da un’altra parte.

Secondo quanto ricostruito l’uomo avrebbe sfondato la porta per entrare per poi appiccare il fuoco. I vicini si sono accorti del fumo e hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno iniziato a spegnere l’incendio, poi domato intorno alle 18,30. Quando sono arrivati i carabinieri hanno immobilizzato il giovane, mentre stava tentando di fuggire e l’hanno portato in caserma dove è stato arrestato per incendio e furto. Il giovane, infatti, oltre ad aver dato fuoco alla casa, ha rubato un tablet e delle bottiglie di vino.

La casa, a causa dell’incendio, ha avuto enormi danni ed è rimasta quasi distrutta.