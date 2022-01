Scuola media Da Vinci, si raddoppia la quarantena per la classe. I genitori: “Un calcolo sbagliato”

Classe 1D della scuola media di San Concordio. Dopo una quarantena di 10 giorni per 2 casi di positività, i ragazzi si ritrovano nuovamente in quarantena per un calcolo sbagliato, che fa infuriare i genitori.

Dopo 10 giorni, i positivi al tampone sono risultati negativi mentre a risultare positivo è stato un altro alunno, che, apparentemente in maniera non corretta, sarebbe stato sommato agli altri due. Il risultato: un calcolo di 3 positivi, che ha fatto restare a casa altri 10 giorni tutta la classe, anche i vaccinati.

Secondo il nuovo decreto ministeriale, infatti, alla scuola secondaria di primo grado se si verificano fino a due casi di positività per classe chi ha già ricevuto la terza dose o ha completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) o è guarito da non più di 4 mesi può continuare a frequentare le lezioni in presenza, con mascherina Ffp2.

“Non è la prima volta che le comunicaziokni risultano errate e confusionarie – dice una madre – Alla luce dei fatti accaduti con solo un positivo e dopo 10 giorni che i bimbi non si vedono e non si frequentano, per lavarsene le mani la scuola li mette a casa e questo mette a dura prova l’istruzione dei ragazzi. Al limite il calcolo giusto sarebbe un giorno in più di quarantena con tampone finale per un calcolo esatto dei giorni di quarantena dall’ultimo contatto. I genitori – sottolinea la donna – si trovano in difficoltà per il lavoro non potendo mandare i bimbi a scuola”.