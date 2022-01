Coronavirus, 481 nuovi positivi in 24 ore

Sono 481 i nuovi positivi al coronavirus in provincia di Lucca. In Toscana sono 5603 su 34405 testi di cui 16075 tamponi molecolari e 18330 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 16,29 per cento (53,4 sulle prime diagnosi).

I casi sono 120 a Lucca, 53 a Capannori, 13 ad Altopascio, 8 a Porcari, 1 a Villa Basilica, 5 a Montecarlo (200 nella Piana), 5 a Fabbriche di Vergenoli, 23 a Barga, 3 a San Romano Garfagnana, 9 a Coreglia, 11 a Bagni di Lucca, 3 a Gallicano, 1 a Sillano Giuncugnano, 2 a Piazza al Serchio, 3 a Pescaglia, 6 a Borgo a Mozzano, 2 a Camporgiano, 1 a Castiglione Garfagnana, 3 a Castelnuovo (72 in Valle del Serchio), 24 a Seravezza, 31 a Massarosa, 42 a Camaiore, 75 a Viareggio, 26 a Pietrasanta, 8 a Forte dei Marmi, 3 a Stazzema (209 in Versilia).

In Toscana sono 669850 i casi di positività al coronavirus, 5603 in più rispetto a ieri (3436 confermati con tampone molecolare e 2.167 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,1% e raggiungono quota 481992 (72% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 16075 tamponi molecolari e 18.30 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,3% è risultato positivo. Sono invece 10490 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 53,4% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 179800, +0,2% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1478 (24 in più rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (4 in più).

Purtroppo, oggi si registrano 25 nuovi decessi: 16 uomini e 9 donne con un’età media di 85,1 anni. Tre sono della provincia di Lucca.

L’età media dei 5603 nuovi positivi odierni è di 33 anni circa (36% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (3436 confermati con tampone molecolare e 2167 da test rapido antigenico). Sono 201754 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1532 in più rispetto a ieri), 52719 a Prato (412 in più), 57509 a Pistoia (456 in più), 31464 a Massa (159 in più), 65434 a Lucca (481 in più), 77647 a Pisa (570 in più), 52702 a Livorno (645 in più), 59005 ad Arezzo (530 in più), 42423 a Siena (416 in più), 28638 a Grosseto (402 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 2487 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 1768 nella Nord Ovest, 1348 nella Sud est.

Complessivamente, 178322 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (378 in più rispetto a ieri, più 0,2%).

Sono 53120 (231 in meno rispetto a ieri, meno 0,4%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 18303, Nord Ovest 22423, Sud Est 12394).

Le persone complessivamente guarite sono 481992 (5176 in più rispetto a ieri, più 1,1%).