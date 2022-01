Investe due ciclisti e fugge, è un viareggino di 60 anni il pirata della strada

È stato identificato il conducente dell’auto pirata che il 21 gennaio scorso, di mattina, ha investito due ciclisti sulla via Aurelia all’altezza dell’uscita autostradale di Migliarino.

Si tratta un viareggino di 60 anni che ha investito i due, marito e moglie, in sella alla loro bicicletta. Il marito, 68 anni, è riuscito per fortuna a rimanere in equilibrio e non cadere, mentre la moglie, invece, di 64 anni, finita contro il guardrail e si è procurata un trauma cranico ed è stata operata all’ospedale di Cisanello dove si trova ricoverata in terapia intensiva.

La polizia municipale di Vecchiano ha rintracciato il conducente della Toyota Yaris e lo ha denunciato per lesioni colpose.