Vaccinazione pediatrica, al via un mese di open day in provincia di Lucca

Un mese con accesso libero per il vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni. Dal 27 gennaio al 27 febbraio, l’Azienda Usl Toscana nord ovest metterà in atto una campagna straordinaria di vaccinazione pediatrica aprendo nelle proprie sedi vaccinali delle finestre orarie durante le quali sarà possibile accedere liberamente, senza prenotazione, per far fare ai propri figli la prima o la seconda dose di vaccino pediatrico.

A partire da giovedì (27 gennaio) sarà possibile accedere alla vaccinazione pediatrica senza prenotazione nella sede vaccinale di Fornaci di Barga il 27 e 31 gennaio, il 5 e 24 febbraio dalle 18 alle 19, il 29 gennaio e il 2 febbraio invece dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19 e l’8 febbraio dalle 12 alle 13. Sempre a partire da giovedì 27 gennaio sarà possibile accedere liberamente alla vaccinazione pediatrica anche all’ex ospedale di Campo di Marte tutti i giorni dalle 17 alle 18,30 (esclusi l’11 e il 12 febbraio). Infine in Versilia l’hub vaccinale del Terminetto a Viareggio aprirà ad accesso libero per le vaccinazioni pediatriche il 30 gennaio e il 6 febbraio dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30, e dal 12 febbraio in poi tutti i sabati e le domeniche di febbraio dalle 10,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19.