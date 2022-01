Ex calciatore e odontotecnico ucciso dalla Sla a 68 anni

E’ lutto ad Altopascio per la prematura morte di Andrea Massi. 68 anni, ex calciatore della Lucchese e appassionato di basket tanto da aver militato nella locale squadra di basket, Massi è morto per Sla fulminante.

Ad Altopascio e in tutta la Piana di Lucca Massi era noto per la sua professione di odontotecnico e per il suo carattere estroverso, creativo e versatile. Un piglio che lo aveva portato anche a dirigere in Brasile un’azienda di legnami. Ex marito di Rosanna Moroni, che per due legislature è stata parlamentare di Rifondazione, Andrea Massi era soprattutto un grande appassionato di sport.

Aveva infatti militato come giocatore nella Lucchese e poi si era dedicato all’amore per il basket, giocando nell’Altopascio. Ha militato anche nelle giovanili del Milan, nel Varese, Montevarchi, Montecatini e Fucecchio.