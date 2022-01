Morta Maria Teresa Leoni Zanobini, la critica d’arte allieva di Ragghianti

Il mondo dell’arte a Lucca piange Maria Teresa Leoni Zanobini, scolara di Carlo Lodovico Ragghianti e per tanto tempo colonna della Fondazione che da lui prende il nome.

Il direttore Paolo Bolpagni, a nome degli organi e del personale della Fondazione Centro Studi sull’arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca, esprime cordoglio per la scomparsa della professoressa. “Per la nostra Fondazione è un grande dolore, ed è una grave perdita. La competenza, la generosità e l’entusiasmo di Teresa sono stati un patrimonio per la nostra istituzione, da lei tanto amata, in ricordo del maestro di cui fu ‘scolara’, Carlo Ludovico Ragghianti, e della ‘signora’, come lei la chiamava, ossia Licia Collobi, che furono oggetto, da parte sua, di profonda devozione e ammirazione. Teresa, con il suo sorriso e il carattere sempre positivo, ci mancherà molto”.

Storica dell’arte, docente all’istituto di storia dell’arte dell’Università di Pisa, è stata autrice di libri, saggi, articoli; del “professore”, come soleva definire Carlo Ludovico Ragghianti, è stata curatrice della bibliografia degli scritti.

Negli ultimi anni l’impegno di Teresa Zanobini è stato determinante per salvare la rivista Critica d’arte, fondata nel 1935 da Carlo Ludovico Ragghianti e Ranuccio Bianchi Bandinelli, e per farla rinascere, in seno alla Fondazione Ragghianti. La sua tenacia fu fondamentale, e la saggezza che l’ha sempre contraddistinta ha accompagnato fino all’ultimo il lavoro compiuto nel Comitato editoriale della rivista.

Nel dicembre del 2019 il presidente della Fondazione Ragghianti Alberto Fontana e il direttore Paolo Bolpagni le consegnarono una pergamena in cui era espressa la più grande riconoscenza “per il costante impegno, la fedeltà e la dedizione poste nel sostenere con convinzione l’attività della nostra istituzione, nello spirito del suo indimenticato maestro”.