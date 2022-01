In mano tengono le denunce, intenzionati a fare in modo che finiscano sul tavolo di un magistrato. Querele che hanno un destinatario: il governo Draghi, reo secondo il gruppo di cittadini contrari ai vaccini e all’obbligo di green pass che questa mattina (28 gennaio) si è presentato all’ingresso del tribunale Galli Tassi, di aver approvato decreti “illegittimi” in materia di contrasto al coronavirus. L’ipotesi di reato contenuta nelle querele? “Violenza privata”, dicono all’unisono i manifestanti.

Una folla di persone – poco meno di un centinaio secondo gli organizzatori – facenti parte di varie associazioni tra cui Valle del Serchio alternativa, si è ritrovata poco prima delle 11 di stamani (28 gennaio) nell’atrio di ingresso del palazzo di giustizia, chiedendo di poter raggiungere i locali della procura per depositare le denunce. Sul posto sono accorse anche le forze dell’ordine che hanno spiegato ai manifestanti che non era possibile, senza appuntamento, avere accesso agli uffici.

Le persone presenti dopo qualche insistenza hanno preferito sciogliere il presidio e hanno annunciato di volersi recare in questura e alle caserme dei carabinieri per presentare le denunce contro il governo. Iniziative simili si sono svolte in contemporanea in altre città o sono state comunque programmate per i prossimi giorni.

(notizia in aggiornamento)