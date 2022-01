Omicron 2: due casi anche in Toscana. Il virus si evolve: individuata la variante anche nella nostra regione.

La diffusione della “sorella invisibile” della variante Omicron del Covid si sta diffondendo a ritmi allarmanti in diversi paesi europei. Circa 40 i paesi dove è presente, dopo i primi casi segnalati in Sudafrica e nelle Filippine.

I casi in Italia sono pochi ma vengono monitorati con attenzione

Da quanto emerso si tratta di una mutazione più difficile da individuare. Per identificarla occorre un complesso lavoro di ricerca in laboratorio.

Come la variante Omicron tradizionale, sembra che la “sorella” non porti a gravi forme di malattia, almeno in chi ha fatto il vaccino anti Covid.