Scontro auto-moto, centauro in codice rosso a Cisanello

Grave incidente intorno alle 11 di questa mattina a Piazza al Serchio.

Ad avere la peggio in uno scontro fra un’auto e una moto in località La Bandita è stato un centauro, che ha patito un forte trauma toracico. Per soccorrere l’uomo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 3 che è atterrato nelle vicinanze e ha trasportato d’urgenza il ferito in codice rosso all’ospedale di Cisanello.

L’uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita.