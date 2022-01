Ubriaco molesta gli avventori di un locale, denunciato

Momenti di tensione ieri sera nella zona di portone dei Borghi. Un uomo, visibilmente ubriaco, già da tempo visto aggirarsi in zona in quelle condizioni, ha iniziato a disturbare gli avventuri di uno dei locali.

Si tratta di un uomo di 31 anni, tunisino, irregolare sul territorio nazionale che è stato denunciato dagli operatori delle volanti della questura di Lucca per ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale.

Il titolare di un locale della zona ha chiamato il 112 poco prima delle 20 per questo soggetto che infastidiva i passanti. All’arrivo degli operatori lo stesso si è rifiutato di fornire i documenti e ha a lungo rifiutato di seguire gli operatori nella volante e quindi in questura. Ne è nata una piccola collutazione davanti agli avventori in pieno orario di ‘movida’.

Condotto in questura è stato denunciato per ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale nonché munito dell’ordine di allontanamento dalla zona di Porta dei Borghi per 48 ore. Si tratta di un atto previsto dal decreto sicurezza e che precede, in caso di ulteriori violazioni, il Daspo urbano.

L’ufficio immigrazione della questura di Lucca sta vagliando la posizione del 31enne per le valutazioni del caso.