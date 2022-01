E’ in gravissime condizioni una donna di 51 anni di Pescaglia: ha riportato ustioni di secondo grado sul 40% del corpo, durante l’incendio scoppiato stanotte (30 gennaio) nell’abitazione di Pascoso dove si trovava anche il compagno, ferito in modo più lieve.

E’ il bilancio di un incendio che ha devastato una intera abitazione lungo la strada vicinale delle Capanne, nella piccola frazione del comune di Pescaglia. Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, i due che si trovavano all’interno sono stati sorpresi nel sonno dalle fiamme.

L’allarme è stato dato poco dopo l’1 di notte. Ed ha fatto scattare subito la macchina dei soccorsi. Più mezzi dei vigili del fuoco si sono diretti da Lucca e da Castelnuovo all’abitazione ormai in fiamme, insieme al personale delle ambulanze mandate dal 118. L’uomo e la donna che si trovavano all’interno sono stati liberati dalla morsa di fumo e fiamme, ma hanno riportato ustioni e presentavano sintomi da intossicazione.

Le condizioni più gravi sono quelle della donna, che è stata accompagnata con l’altro ferito, in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca, dove i medici hanno constatato che aveva ustioni di secondo grado sul 40% del corpo.

Per questo in mattinata, un mezzo sanitario l’ha trasferita al centro grandi ustionati di Genova, per essere sottoposta a cure specifiche. I vigili del fuoco, invece, hanno proseguito a lavorare per tutta la notte all’incendio dell’abitazione che ha provocato danni ingentissimi alle strutture della casa. Sul posto anche i carabinieri di Piegaio per le indagini volte a stabilire l’origine dell’incendio. I militari dell’Arma, insieme al Comune, hanno coordinato le operazioni per garantire rifornimenti di acqua ai vigili del fuoco, vista anche la difficoltà di raggiungere il luogo dove si trova la casa, abbarbicato nel cuore del paesino.

“Le fiamme adesso sono sotto controllo – spiega il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti -, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, ma i lavori di bonifica proseguiranno ancora per molto.

Purtroppo nell’incendio ci sono due feriti di cui uno pare piuttosto grave. Un ringraziamento ai carabinieri di Piegaio insieme ai quali abbiamo coordinato le operazioni logistiche per consentire ai vigili del fuoco l’approvvigionamento di acqua, vista la difficoltà a raggiungere l’abitazione all’interno del paese”.