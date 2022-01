Ladri in azione in casa: scompare la cagnolina, poi ritrovata

Non hanno smesso un attimo di cercare in lungo e in largo, per tutta Lucca, la loro cagnolina Mina. Deve essere fuggita dopo che nella serata di ieri (29 gennaio) i ladri hanno fatto irruzione nella casa di via per Corte Nieri a San Cassiano a Vico, sfondando la porta. La coppia di proprietari adesso è alla disperata ricerca dell’esemplare di Pitbull che è scomparsa dopo la sgradita visita dei malviventi. Mina è stata ritrovata soltanto nella mattinata di stamani.

L’altro cagnolino della coppia che si trovava con Mina in casa è stato ritrovato subito: “E’ di taglia più piccola e i ladri lo hanno scaraventato nel recinto dell’abitazione dei vicini dove lo abbiamo trovato spaventato ma fortunatamente non ferito – racconta la proprietaria, Martina -: purtroppo, invece, di Mina non c’era più alcuna traccia“.

Spaventata per l’arrivo inatteso dei malviventi che hanno messo a soqquadro l’intera casa per rubare soltanto un salvadanaio con all’interno forse poco meno di 200 euro, si deve essere allontana. Alcune persone, dopo l’avviso di scomparsa pubblicato dalla coppia di proprietari sui social, hanno segnalato di aver visto un cane molto simile a Mina, nella zona della via Pesciatina ma della cagnolina non si è trovata traccia fino a questa mattina quando i proprietari sono riusciti a ritrovarla.

Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo: “I ladri devono aver agito dalle 19 alla mezzanotte, quando non eravamo in casa – racconta Martina -. Attorno alle 23,30 ci ha telefonato un amico dicendoci che gli sembrava di aver visto uno dei nostri cani in strada. Eravamo sicuri che si fosse sbagliato, perché i cani li avevamo lasciati in casa”. E invece accorsi alla loro abitazione si sono accorti di quanto accaduto.

Poco dopo le 11 di stamani il ritrovamento.