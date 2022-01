Schianto frontale sul Brennero: muore una giovane. Altri 4 feriti, due sono gravi

Non ce l’ha fatta. E’ morta dopo la disperata corsa in ospedale una giovane donna di circa 20 anni, rimasta coinvolta insieme ad altre 4 persone in un terribile scontro frontale tra due auto sulla via Nuova per Pisa a San Lorenzo a Vaccoli.

Gravissime le condizioni di altri due giovani, per i quali in tarda serata i medici hanno disposto il trasferimento all’ospedale Cisanello di Pisa. Altri due feriti se la caveranno con traumi fortunatamente più lievi. E’ il pesante bilancio, purtroppo ancora provvisorio, dell’incidente stradale avvenuto attorno alle 21,30 di questa sera (30 gennaio) sulla via del Brennero.

Fin da subito le condizioni della giovane sono apparse gravissime. I medici del pronto soccorso del San Luca dove è stata trasferita in condizioni disperate hanno tentato di tutto per salvargli la vita. E’ stato purtroppo inutile. E’ morta poco dopo l’arrivo in ospedale.

La dinamica dell’incidente, che ha coinvolto due vetture, è ancora in fase di accertamento. Stando a quanto appreso finora, due auto – una Volkswagen Polo con 4 persone a bordo, tra cui la giovane che non ce l’ha fatta, e una Mercedes guidata da un ragazzo – si sono scontrate frontalmente, all’altezza del bar The Small, lungo la strada statale del Brennero.

Per cause in corso di accertamento i veicoli si sono schiantati l’uno contro l’altro dopo una carambola. Due degli occupanti sono stati trovati a terra dai soccorritori, chiamati dagli altri automobilisti. La più grave è una ragazza, portata in condizioni disperate al pronto soccorso del San Luca.

L’altro che si trovava a terra avrebbe riportato ferite meno serie, ed è stato accompagnato da un’ambulanza fatta arrivare dal 118 di Livorno Pisa all’ospedale Cisanello.

Più preoccupanti sono fin da subito apparse le condizioni degli altri tre ragazzi che sono rimasti incastrati nelle lamiere delle auto: sono dovuti intervenire sul posto i vigili del fuoco per estrarli e consegnarli al 118.

Il traffico è rimasto a lungo bloccato da e per Pisa, per consentire l’intervento dei soccorritori, dell’automedica Lucca sud, delle ambulanze della Croce Rossa di Lucca e della Croce Verde di Lucca e di Guamo.

Sul posto per gli accertamenti del caso, sono giunte le pattuglie della polizia municipale e le volanti.