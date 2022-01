Dramma a S. Lorenzo a Vaccoli, infermieri fuori servizio prestano i primi soccorsi

Sono stati alcuni infermieri del San Luca e di Cisanello a prestare i primi soccorsi ai feriti del terribile incidente avvenuto nella serata di ieri (30 gennaio) in via Nuova per Pisa a San Lorenzo a Vaccoli.

L’incidente è infatti avvenuto nell’orario del cambio di turno: “Avevamo in macchina del materiale che abbiamo subito usato – racconta uno di questi infermieri che si sono fermati a prestare aiuto -: c’era una veterinaria, una infermiera della rianimazione e del setting B del San Luca e due infermieri del pronto soccorso di Cisanello”.