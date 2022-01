Voleva diventare una barista, il sogno infranto di Rebecca. Gli amici: “Ha lasciato un vuoto”

Aveva un sogno Rebecca Cucchi, quello di diventare una barista a tutti gli effetti. Era proprio per questo che stava frequentando un corso per specializzarsi. La sua era una passione che coltivava già dal tempo della scuola. Purtroppo il terribile incidente in cui è rimasta coinvolta ieri sera (30 gennaio) le ha impedito di realizzare i suoi progetti per il futuro.

“Una ragazza solare, splendida”, la definiscono tutti. Ed era davvero così: amava stare insieme alla gente Rebecca. Diciotto anni compiuti da pochi giorni ma una grinta da vendere la sua. Che l’aveva portata ormai da qualche anno a perseverare per la sua strada.

Rebecca Cucchi

Aveva svolto alcuni stage in locali e bar della zona, tra la città e Sant’Anna. Coloro che l’hanno accolta dietro al bancone oggi non trovano le parole per esprimere il loro dolore, e chiedono di non essere citati e coinvolti. Ma in tanti avevano conosciuto Rebecca proprio per il suo amore per quella professione che giornalmente porta a esibire sorrisi e cortesia. Ed era adatta per quel mestiere, la giovanissima Rebecca.

La sua famiglia è distrutta dal dolore: la ragazza lascia nella disperazione il papà Guido e la mamma Sandra. Ma lo sono anche i tanti amici che Rebecca si era fatta in soli 18 anni di vita. Troppo pochi per fermarsi così, all’improvviso, provocando un dolore – nella famiglia, nei parenti, nei colleghi – di fronte al quale ogni parola rischia di risuonare vuota: “E’ un dolore indescrivibile, che crea un vuoto che non può più essere riempito”, confessa un amico molto vicino alla ragazza.