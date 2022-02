Coronavirus, diminuiscono i nuovi positivi ma sale la pressione sugli ospedali

Piccoli segnali di distensione nei numeri del contagio. Dal 25 al 31 gennaio sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest si sono infatti registrati 23412 nuovi positivi rispetto ai 27679 dei sette giorni precedenti.

Secondo l’ormai consueto monitoraggio settimanale dell’azienda sanitaria di questi 6928 si trovano in provincia di Lucca, dove dal 18 al 24 gennaio si segnavano più 7837 positivi. A crescere è invece il numero dei ricoveri: 145 posti letto occupati negli ospedali del territorio – 5 in più rispetto all’ultimo report – dei quali 14 in terapia intensiva, due in meno della scorsa settimana.

I nuovi positivi

In particolare nella Piana di Lucca dal 25 al 31 gennaio si sono registrati 3264 nuovi casi positivi (la scorsa settimana erano stati 3943) di cui 1450 (pari al 45%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Altopascio 301, Capannori 937, Lucca 1711, Montecarlo 79, Pescaglia 44, Porcari 179 e Villa Basilica 13. Negli ultimi giorni sono guarite 4467 persone. In Valle del Serchio sono stati 895 i nuovi casi positivi di cui 403 (pari al 45%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Bagni di Lucca 101, Barga 167, Borgo a Mozzano 105, Camporgiano 29, Careggine 5, Castelnuovo Garfagnana 117, Castiglione Garfagnana 27, Coreglia Antelminelli 109, Fabbriche di Vergemoli 7, Fosciandora 8, Gallicano 53, Minucciano 15, Molazzana 9, Piazza al Serchio 32, Pieve Fosciana 28, San Romano in Garfagnana 20, Sillano Giuncugnano 25, Vagli di Sotto 6 e Villa Collemandina 32. La scorsa settimana erano stati 911, mentre i guariti negli ultimi sette giorni sono 971. Infine in Versilia nell’ultima settimana si sono registrati 2769 nuovi casi di cui 1244 (pari al 45%) hanno meno di 35 anni e sono così ripartiti: Camaiore 595, Forte dei Marmi 70, Massarosa 487, Pietrasanta 352, Seravezza 176, Stazzema 35 e Viareggio 1054. La scorsa settimana erano stati 2938. I guariti negli ultimi sette giorni sono stati 3505.

I ricoveri

Notizie peggiori arrivano invece dagli ospedali: a oggi (1 febbraio) sono 145 i ricoverati in provincia di Lucca. Di questi 66 si trovano al San Luca dove ci sono 7 pazienti in terapia intensiva, 62 si trovano al Versilia dove anche qui sette sono in gravi condizioni e 17 si trovano a Barga. La scorsa settimana erano 140 le persone ricoverate, 16 in terapia intensiva.

Covid e scuola

A rimanere alto è il numero dei contagi degli studenti: dei 6928 nuovi positivi 2053 riguardano giovani in età scolastica (la scorsa settimana erano 2121). In particolare nella Piana di Lucca negli ultimi sette giorni sono stati 1006 i nuovi positivi: al nido 52, alla materna 150, alle elementari 381, alle medie 165 e alle superiori 258. In Valle del Serchio negli ultimi sette giorni si sono contagiate 236 persone in età scolastica: al nido 19, alla materna 20, alle elementari 113, alle medie 31 e alle superiori 53. Infine in Versilia i casi a scuola sono stati 811: al nido 46, alla materna 108, alle elementari 241, alle medie 157 e alle superiori 259.

I vaccini

Continua a crescere la percentuale dei vaccini somministrati, da oggi (1 febbraio) obbligatori per gli over 50. In particolare nella Piana di Lucca la percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è salita all’ 86,6% con 136455 prime dosi, 124338 seconde dosi e 93264 terze dosi somministrate. Dal 25 al 31 gennaio 960 sono state destinate ai bambini. In Valle del Serchio la stessa percentuale raggiunge l’86,8 per cento con 32629 prime dosi, 29297 seconde dosi e 26804 terze dosi somministrate. 223 i bambini vaccinati negli ultimi giorni. Infine in Versilia la percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose arriva all’ 88,4% con 123458 prime dosi, 111635 seconde dosi e 84501 terze dosi. Nell’ultima settimana sono 703 i bambini vaccinati.

L’andamento del virus e dei vaccini sul territorio aziendale

A oggi (1 febbraio) sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, il totale dei guariti è di 186858 (+29489 rispetto allo scorso 25 gennaio) mentre i soggetti in isolamento sono 20905 (-2278 rispetto al 25 gennaio). Oggi si sono registrati 6 decessi di persone residenti sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest: 1 nell’ambito territoriale di Massa, 3 nell’ambito di Lucca, 1 nell’ambito di Pisa e 1 nell’ambito di Livorno. Nei sette giorni precedenti i decessi erano stati 78: 9 nell’ambito territoriale di Massa Carrara, 20 nell’ambito di Lucca, 19 nell’ambito di Pisa, 25 nell’ambito di Livorno, 5 nell’ambito della Versilia.

Al 31 gennaio 2022 le vaccinazioni effettuate sono 2636888, di cui 1032288 per prime dosi. Sono stati vaccinati 529379 donne e 502909 uomini. Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 170823 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 159726 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 149646 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 132784 vaccinati; poi viene la fascia 30-39 con 109829; la fascia d’età over 80 con 104019; la fascia 20-29 con 99917; la fascia 12-19 con 80878 vaccinati; ultima, ma ancora in ascesa, la fascia 5-11 con 24660.