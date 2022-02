Ladri in azione in pieno giorno in case e villette in periferia

I ladri tornano a colpire sulle colline lucchesi. Un raid è stato messo a segno nel pieno pomeriggio di ieri (1 febbraio) in due abitazioni di via delle Gavine, a Piazzano.

In entrambi i casi i malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per entrare in azione. In una delle due case i malviventi hanno sfondato la portato e una volta all’interno hanno rubato i gioielli di famiglia.

Nello stesso arco orario è stato segnalato alle forze dell’ordine un altro furto nella stessa zona. La medesima modalità di esecuzione del raid lascia pensare che possa trattarsi delle stesse persone.

Le bande hanno colpito anche a due passi dalle Mura. Lo sanno i proprietari di una villetta di via Pisana, tra S. Anna e San Donato, che è stata visitata dai malviventi i quali, oltre a rubare gli oggetti preziosi, hanno lasciato dietro di sé i segni della devastazione. Ai proprietari, al momento del rientro a casa, non è restato da fare altro che segnalare la sgradita visita dei ladri.