Sono arrivati alla spicciolata. Nessuno di loro sarebbe potuto mancare all’addio all’amica Rebecca Cucchi, la 18enne rimasta uccisa nel drammatico incidente di domenica sera (30 gennaio) in via Nuova per Pisa a San Lorenzo a Vaccoli. Ma la sua drammatica perdita ha aperto uno squarcio nei cuori di tutti i suoi amici, della famiglia, dei parenti e di tutti coloro che hanno voluto bene e hanno amato l’aspirante barista. Per salutarla non hanno usato solo frasi di affetto, ma hanno lanciato in cielo, sulle note di Ramazzotti e dei Modà, palloncini bianchi, creando con i fumogeni un effetto bianco, rosa e blu nell’aria.

Verso il cielo è stata liberata una colomba, simbolo dell’innocenza e della giovane età di Rebecca, insieme ad una lanterna. E’ stato questo l’ultimo, commovente abbraccio degli amici alla 18enne, strappata loro in modo tanto drammatico quanto prematuro.

Quello che mancava a tutti loro, arrivando a Balbano, erano i sorrisi di Rebecca, “quei tuoi particolari”, come le hanno scritto gli amici in uno degli striscioni portati al circolo di Balbano, dove oggi pomeriggio (2 febbraio) si sono svolti i funerali della ragazza. Parole che l’hanno fatta sentire più vicina, così in tanti hanno sollevato quegli striscioni e hanno gridato in quel modo il loro silenzioso ma profondo dolore: “Ovunque tu sia, sarai sempre con noi”, si leggeva in uno di essi. “Insieme a te, è volato in cielo un pezzo di cuore”, stava scritto a caratteri cubitali in un altro.

Hanno aspettato così tutti quanti l’inizio delle esequie al circolo che in altre occasioni era stato ritrovo per feste e divertimenti. Troppo piccola la chiesa del paese per ospitare la folla arrivata a Balbano per l’estremo saluto alla 18enne. Il feretro è arrivato accompagnato dai familiari, dalla mamma Sandra e dal papà Guido, distrutti dal dolore insieme alla sorella maggiore di Rebecca.

“Il fiore è un seme che gettato nella terra si disfa per dare origine a qualcosa di bello, è il segno della resurrezione”, ha detto il parroco. “Morire dà un senso. Ma perché a 18 anni? Nessuno lo sa tuttavia c’è un Dio che ha preso su di sé tutte le sofferenze. A lui guardano tutti e lui preghiamo per la nostra Rebecca e per chi resta”.

Al termine della celebrazione, sono stati lanciati in cielo palloncini bianchi mentre venivano rilasciati fumogeni colorati. Una colomba è stata liberata e in tanti hanno acceso lanterne cinesi lasciandole salire.

