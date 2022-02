Sfonda la porta e aggredisce l’uomo che ospita la ex: arrestato

Ha fatto irruzione in casa dell’uomo che ospitava la sua ex e lo ha aggredito, picchiandolo e facendolo cadere a terra. E’ finito così in manette un 39enne di origini marocchine residente nel comune di Coreglia. Lo hanno arrestato i carabinieri del norm di Castelnuovo intervenuti nella tarda serata di ieri (1 febbraio) nell’abitazione del rivale a Ghivizzano. E’ stata la ex a chiamare i militari.

Secondo quanto ricostruito il 39enne ha sfondato la porta d’ingresso e ha fatto irruzione. Il proprietario di casa, 53 anni, ha cercato di farlo uscire di casa, ma il 39enne si è opposto e ne è nata una colluttazione nel corso della quale il proprietario di casa è caduto a terra riportando lesioni, per le quali si è dovuto recare più tardi al pronto soccorso del nosocomio di Castelnuovo di Garfagnana ottenendo 7 giorni di prognosi, riuscendo però subito dopo a vincere la resistenza dell’aggressore e a farlo uscire fuori casa.

Durante le concitate fasi, una donna 48enne, ex convivente dell’uomo arrestato, ha avvisato il 112 il cui operatore ha dirottato subito sul luogo un equipaggio del pronto intervento, i cui militari, sopraggiunti poco dopo, hanno sorpreso il 39enne segnalato mentre era fuori dall’abitazione intento ancora a spingere con impeto la porta d’ingresso nel tentativo di entrare nuovamente all’interno dell’abitazione. I militari quindi lo hanno bloccato avviando gli accertamenti del caso, appurando che l’evento era scaturito a seguito di un pregresso litigio avvenuto diversi giorni fa tra l’aggressore e la sua ex convivente domiciliata in quella casa insieme ad una parente e alla sua famiglia. Pertanto la persona fermata è stata condotta in caserma e tratta in arresto per l’ipotesi di reato di violazione di domicilio aggravata poiché commessa con violenza contro le persone e sulle cose. Il pm di turno avvisato dei fatti disponeva di trattenere l’arrestato nella camera di sicurezza della caserma in attesa della convalida.

Nella mattinata odierna l’arrestato è comparso davanti al giudice del tribunale di Lucca che ha convalidato l’arresto e ha concesso i termini a difesa, applicando la misura coercitiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni, in attesa della definizione del processo fissato per il prossimo 2 marzo.