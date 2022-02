Vaccino anti Covid per bimbi da 6 mesi a 5 anni, Costa: “Vicini all’approvazione”

Un vaccino anti Covid a basso dosaggio, per bambini da 6 mesi a 5 anni.

E’ la richiesta presentata da Pfizer alla Food and Drug Administration per autorizzare due dosi, pari a un decimo di quella per gli adulti, da somministrare a distanza di 3 settimane, per la fascia di età ancora esclusa dalla campagna vaccinale.

Un’autorizzazione di emergenza negli Stati Uniti, ma nella prossima primavera il vaccino per i più piccoli potrebbe essere disponibile anche in Italia, dopo l’ok di Ema.

“Gli studi ci dicono che siamo vicini all’approvazione del vaccino per i più piccoli – le parole del sottosegretario Andrea Costa a Sky Tg24 -. Attendiamo gli esiti e le indicazioni scientifiche degli enti regolatori, quando arriverà l’autorizzazione avremo un’arma in più. Anche perché purtroppo molti piccoli si stanno ammalando di Covid, quindi è un tema da affrontare e a cui dare una risposta. Avere un vaccino anche per questa fascia d’età significa avere un’arma in più per sconfiggere la pandemia”.