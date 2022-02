Seconda dose del vaccino booster, Ema: “Prove ancora insufficienti sull’utilità”

“Al momento ci sono prove insufficienti da parte dei trial clinci o dal mondo reale a supporto di una raccomandazione sulla popolazione del secondo booster al vaccino contro il Covid”.

Sono le parole di Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell’Ema, agenzia europea dei medicinali.

“Abbiamo visto emergere altre sub varianti di Omicron come la cosiddetta variante Ba2 che si sta diffondendo in molti paesi – ha aggiunto – È troppo presto per dire quanto questa variante differisca da Omicron in termini di trasmissibilità e in termini di evasione immunitaria, ma resta una forma strettamente collegata”.