Segregata in casa e picchiata dal marito padrone: dopo 4 anni lo denuncia e lo fa arrestare

Da tempo ormai impediva alla moglie perfino di uscire di casa, o di avere anche soltanto contatti telefonici con la sua famiglia. Quattro anni di calvario per una giovane donna, che sono però finiti con l’arresto del marito padrone.

Una vicenda che sembra di altri tempi e che invece si è svolta a Bagni di Lucca, in Valle del Serchio. L’uomo, di origini straniere, è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza di misura cautelare firmata dal gip di Lucca su richiesta della procura per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona, commesse nei confronti della coniuge nel corso degli ultimi 4 anni e mezzo.

La scorsa settimana la donna, stanca per le continue vessazioni ricevute negli ultimi anni dal marito, si è rivolta al comando dell’Arma e ha presentato la denuncia querela riferendo soprattutto dell’ultima aggressione fisica subita qualche giorno prima e per la quale era stata invitata dai carabinieri a recarsi al pronto soccorso, dove le erano state diagnosticate lesioni giudicate guaribili con trenta giorni di prognosi.

La vittime in sede di denuncia ha raccontato inoltre che da tempo ormai le era stato impedito di uscire di casa, di parlare con la famiglia di origine e di avere rapporti sociali con altre persone se non dietro esplicito consenso del marito.

A seguito della situazione emersa i carabinieri hanno avviato immediatamente le procedure informando il pubblico ministero di turno, mentre la vittima invece veniva presa in carico da un centro antiviolenza che l’ha collocata in una struttura protetta.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato associato al carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.