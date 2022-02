Si rifiuta di leggere il nome di un deportato, la condanna del Pd: “Fatto inqualificabile”

Prosegue l’onda di indignazione per quanto successo durante il consiglio comunale di Massarosa dove la consigliera di Fratelli d’Italia Michela dell’Innocenti si è rifiutata di leggere nome, luogo e data di nascita e morte di un deportato ad Auschwitz, così come stabilito dai capigruppo per l’iniziativa in ricordo della Shoah. A condannare quel silenzio oggi sono l’assessore regionale del Partito democratico Stefano Baccelli e il Pd Versilia.

“Quanto accaduto in consiglio comunale a Massarosa è inqualificabile e va fermamente condannato senza se e senza ma – ha detto Baccelli -. Lo dobbiamo alle vittime, lo dobbiamo a noi stessi ed ai nostri giovani perché sappiano il valore della pace, della democrazia e della libertà.

È incredibile come si possa continuare anche all’interno delle istituzioni a calpestare la memoria, oltretutto a pochi chilometri da Sant’Anna di Stazzema simbolo di quello che la memoria dovrebbe rappresentare ancora oggi”.

“Non possiamo che esprimere ferma condanna per quanto accaduto in consiglio comunale a Massarosa – aggiunge il Pd Versilia per voce della presidente Federica Maineri e della responsabile alle politiche per la pace -. Un episodio reso ancor più grave dal fatto che è avvenuto all’interno di un’istituzione e in Versilia, terra che ha pagato un prezzo altissimo con l’eccidio di Sant’Anna di Stazzema. Un comportamento

per il quale non possono esserci giustificazioni e nemmeno tardivi tentativi di scuse e di ridimensionamento. Il ruolo di consigliere comunale impone a chi lo esercita massima attenzione e rispetto di ciò che si discute e la distrazione non è ammessa, tanto più quando si affrontano discussioni importante e dall’altissimo valore come l’omaggio alle vittime dell’Olocausto della Provincia.

Bisogna essere chiari nel denunciare perché purtroppo anche in questi giorni sono tornati alla ribalta episodi di antisemitismo, anche tra i giovani, come nel caso di Campiglia Marittima. È proprio ai ragazzi e alla loro educazione ai valori della democrazia, della libertà e della pace che dobbiamo pensare e rivolgerci, sottovalutare sarebbe un rischio enorme, dobbiamo anzi difendere la memoria con ancora più forza e determinazione”.