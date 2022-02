Aggredisce la guardia giurata che gli chiede di indossare la mascherina: ai domiciliari

Resterà ai domiciliari fino alla prossima udienza, già fissata per il prossimo 22 di gennaio l’uomo che ieri (4 febbraio) ha aggredito la guardia giurata all’ingresso del tribunale di Lucca che gli chiedeva di indossare la mascherina.

Così ha deciso il giudice al processo per direttissima che si è svolto questa mattina (5 febbraio) dove il difensore dell’imputato ha chiesto i termini a difesa.

L’uomo è accusato di violenza a pubblico ufficiale. Già conosciuto per intemperanze del genere (era lì in quanto imputato in un altro processo) nell’occasione, dopo il sollecito a seguire le disposizioni antiCovid, ha sputato in faccia alla guardia giurata e poi gli ha spruzzato sempre in faccia una bomboletta di spray al peperoncino.