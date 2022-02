Coniugi positivi al covid: il marito non vuole lasciare la moglie e viene ricoverato con lei

Uniti nella loro lunga vita insieme e, purtroppo, anche nella malattia. Le cronache hanno proposto in questi due anni di pandemia tante storie di separazione, a causa del contagio. Abbracci negati, famiglie divise dal virus.

Ma la storia di una coppia di ultra ottantenni di Porcari ha davvero qualcosa di particolare, perché insegna, tra l’altro, come l’umanità e l’amore, prima di tutto, siano un antidoto a tutti gli effetti più impattanti del virus, dopo la malattia: la solitudine e la mancanza di vicinanza umana. Tutto è iniziato stamani (6 febbraio) quando l’Usca si è recata a casa dei due anziani, risultati entrambi positivi al coronavirus. Dalla visita è risultato che l’uomo andava ricoverato, ma il pensionato di fronte all’idea di lasciare la moglie che per alcune difficoltà a deambulare dipende da lui, si è rifiutato di farsi portare in ospedale.

La vicenda è arrivata all’attenzione del sindaco Leonardo Fornaciari che se l’è presa a cuore. Il primo cittadino è andato sul posto, all’esterno dell’abitazione dei due anziani coniugi, dopo essere stato contattato dal medico curante della coppia. Di fronte al rifiuto del coniuge di essere ricoverato, ha deciso di contattare il 118 per far arrivare sul posto un’ambulanza con un medico che riuscisse a valutare la situazione. Un via vai di mezzi che non è sfuggito ai vicini di casa e ai passanti.

Alla fine, dopo una valutazione complessiva della situazione, il medico ha consigliato il ricovero per entrambi gli anziani. A quel punto non ci sono state più obiezioni. Il marito si è convinto a farsi ricoverare, insieme all’amata moglie.

Risolutivo in tal senso è stato l’intervento del primo cittadino, che si è adoperato per risolvere un caso che, oltre alla preoccupazione per il coronavirus, avrebbe portato ad una dolorosa separazione.