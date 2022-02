La situazione è degenerata quando gli agenti impegnati nei controlli anti degrado e sul rispetto delle normative contro il coronavirus hanno chiesto a due ragazzi, di 23 e 26, i loro documenti. I giovani, di origini marocchine, dopo essersi rifiutati hanno iniziato a intonare cori contro la polizia: “Fascisti, razzisti”, hanno detto attirando attorno a loro un drappello di altri giovani mentre uno dei due iniziava a riprendere la scena, filmandola con il cellulare.

E’ successo nella serata di ieri (5 febbraio) a Porta San Pietro, una zona frequentata da giovani e giovanissimi e spesso teatro di episodi di violenza.

Le urla dei due ragazzi hanno richiamato diversi altri giovani, costringendo la polizia a chiedere rinforzi mentre i due agenti presenti ricevevano altri insulti dai due ventenni, residenti in provincia di Pisa, che alla fine si sono dispersi tra la folla. A quel punto i poliziotti li hanno seguiti e bloccati e poi li hanno accompagnati in questura. Entrambi sono stati denunciati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e il telefonino con le riprese è stato sequestrato perché ritenuto fonte di prova del reato di oltraggio.

Non è stato l’unico episodio su cui sono dovute intervenire le forze dell’ordine durante i servizi serali anti degrado e contro il fenomeno della malamovida.

Sia venerdì sera con l’impiego del reparto prevenzione crimine della polizia, che sabato sera con un servizio interforze che ha visto protagonisti la polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza e la Polizia Municipale, si è vista la presenza delle forze di polizia nelle aree maggiormente frequentate, con l’identificazione complessivamente di un centinaio di persone. Nella serata di ieri, le forze dell’ordine sono dovute intervenire anche in piazza San Romano perché una lite tra ragazzini rischiava di degenerare.