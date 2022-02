Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 nella notte fa tremare la provincia di Lucca

Una forte scossa di terremoto fa tremare nel cuore della notte la provincia di Lucca. Un terremoto di magnitudo 3.8 è stato registrato dai sismografi dell’istituto italiano di geofisica e vulcanologia alle 2,36 di stanotte (6 febbraio). L’epicentro è a 8 chilometri a sud di Viareggio, ad una profondità di 8 chilometri.

Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione, soprattutto in Versilia ma anche in Valle del Serchio e in Garfagnana, dove molti sono stati svegliati nel sonno dalla scossa. Momenti di paura, in questa zona della Valle, con alcune persone che nonostante l’ora, hanno preferito uscire temporaneamente dalle loro abitazioni. Paura in tutta la Versilia, dove la scossa si è fatta sentire con maggiore intensità.

Il terremoto è stato avvertito anche a Lucca, nel capoluogo e nella Piana.

Subito attivata la sala regionale della protezione civile, che ha avviato le procedure per la verifica di eventuali danni.