La terra trema ancora: sesta scossa a Viareggio all’ora di pranzo

La terra toscana trema ancora.

Dopo la scossa di questa notte alle 2.36, che ha svegliato i cittadini di Viareggio e di tutta la costa, con magnitudo 3.8 ed epicentro a Torre del Lago, seguita da altre 5 scosse, un nuovo movimento tellurico, il sesto, è stato avvertito poco fa, alle 13,48 di oggi (6 febbraio).

La sesta scossa è stata strumentale: un terremoto di magnitudo 1.6 è avvenuto a 7 chilometri a sud di Viareggio, alle ad una profondità di 8 chilometri.



Tutti questi terremoti sono stati localizzati da: Sala Sismica INGV-Roma.

La prima scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione con conseguente comprensibile agitazione.

Non sono pervenute al comando di polizia Municipale segnalazioni di danni a privati, tuttavia l’amministrazione comunale di Viareggio ha attivato la protezione civile comunale per i dovuti controlli agli edifici pubblici con particolare riguardo per le scuole.

Sono state quindi predisposte 4 squadre di tecnici e personale della Municipale che, dalle 9 alle 14 di questa mattina, hanno verificato l’eventuale presenza di danni nelle scuole comunali. Verificate anche eventuali compromissioni del palazzo comunale, del palazzo delle Muse, delle ex Medee, del comando dei vigili urbani e della circoscrizione di Torre del Lago.

I controlli non hanno rilevato alcun danno agli edifici né criticità sul territorio.