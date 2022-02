Martinelli e Fantozzi: “Il governo mandi i rinforzi per la sicurezza in città”

Fa discutere anche la politica l’episodio avvenuto nella serata di ieri (5 febbraio) a Porta San Pietro dove due giovani hanno insultato gli agenti che chiedevano loro il documento nell’ambito di un normale controllo.

“Esprimiamo solidarietà e sostegno alle forze dell’ordine finiti nel mirino di facinorosi dopo controlli antidegrado a Lucca”. E’ quanto affermano il consigliere regionale Fdi Vittorio Fantozzi e il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“In città – affermano – la percezione di sicurezza si è notevolmente abbassata a causa delle politiche portate avanti dalla sinistra che non hanno messo la sicurezza come una priorità da perseguire per migliorare la vivibilità dei cittadini. Chiediamo al Governo interventi e di rafforzare i controlli nelle città”.