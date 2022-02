Preso d’assalto l’hub vaccinale: “Abbiamo dovuto rinunciare al booster”

Hanno dovuto rinunciare alla terza dose del vaccino per il coronavirus, annullando l’appuntamento di ieri (5 febbraio) perché l’hub del Campo di Marte era congestionato.

E’ quanto successo ad una donna, accompagnata dal marito che, nonostante avesse fissato il booster alle 15,15 di ieri ha aspettato a lungo, e invano, di essere sottoposta alla somministrazione.

“Siamo arrivati all’hub con una mezzora di anticipo rispetto alla prenotazione – raccontano marito e moglie -, ma c’era in fila già un centinaio di persone. Anche fare la fila era complicato se uno voleva mantenere il distanziamento. Era tutta un’ammucchiata. E’ stata data precedenza ai bambini, agli ultraottantenni e alle donne incinte e alla fine abbiamo deciso di desistere. Abbiamo annullato la prenotazione e riprenotato per lunedì pomeriggio, sperando che non succeda quanto accaduto ieri”.