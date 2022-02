Coronavirus, 295 i nuovi casi in provincia di Lucca

Sono 295 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca. In Toscana il dato si ferma a 2783 su 24260 test di cui 9437 tamponi molecolari e 14913 test rapidi. Il tasso di nuovi positivi è dell’11,47 per cento (61,6 per cento sulle prime diagnosi).

I casi in provincia di Lucca sono 75 a Lucca, 43 a Capannori, 1 a Montecarlo, 9 a Porcari, 1 a Villa Basilica, 9 ad Altopascio (138 nella Piana di Lucca), 1 a Pieve Fosciana, 2 a Borgo a Mozzano, 3 a Castelnuovo Garfagnana, 4 a Bagni di Lucca, 2 a Piazza al Serchio, 1 a Sillano Giuncugnano, 6 a Coreglia, 4 a Camporgiano, 2 a Minucciano (25 in Valle del Serchio), 9 a Forte dei Marmi, 12 a Seravezza, 51 a Viareggio, 24 a Camaiore, 16 a Massarosa, 17 a Pietrasanta, 2 a Stazzema (132 in Versilia)