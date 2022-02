Covid: dall’11 febbraio via l’obbligo delle mascherine all’aperto

Via l’obbligo delle mascherine all’aperto in tutta Italia a partire dal prossimo venerdi (11 febbraio). Lo ha annunciato, oggi (7 febbraio) il sottosegretario alla salute Andrea Costa

E’ infatti in arrivo, ha spiegato Costa, un provvedimento del ministero della salute per togliere l’obbligo, attualmente in vigore, di portare le mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale, senza distinzione di colore, giallo, arancione o rosso. Obbligo, questo, in vigore attualmente.

“È un segno di speranza – ha aggiunto Costa – per tutti”. Intanto il prossimo 31 marzo terminerà lo stato di emergenza e da quanto emerso non verrà prorogato.

Quanto al green pass, per i guariti e vaccinati, e per chi ha fatto la terza dose, sarà illimitato. Sei mesi, invece, la validità in caso di guarigione dal Covid ma senza vaccinazione, e il semestre scatterà dopo il tampone negativo.