Lutto a Lucca per la morte a 56 anni dell’assicuratore Paolo Lazzerini

Questa notte, dopo una lunga malattia affrontata sempre con grande coraggio, è venuto a mancare a soli 56 anni Paolo Lazzerini, agente delle Generali Italia, professionista stimato e apprezzato.

Paolo era molto conosciuto anche per la sua grande passione sportiva, sia come maestro di sci che come velista, e per le innumerevoli regate a cui aveva partecipato con i suoi amici.

Lascia la moglie Rossana e la figlia Ilaria, nonché un vuoto incolmabile in chi in questi anni ha avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzare le sue doti umane.

I funerali avverranno mercoledì (9 febbraio) alle 10,30 al monastero di Santa Gemma a Lucca.