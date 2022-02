Operaio colpito dalla benna di un escavatore: in ospedale

Incidente sul lavoro intorno alle 12,30 in un cantiere a Villa Reale a Marlia. Un operaio, per cause al vaglio anche del dipartimento di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell’Asl Toscana Nord Ovest, è stato colpito alla schiena da una bella di un escavatore.

Sono subito scattate le operazioni di soccorso e l’uomo è stato condotto, con un trauma alla schiena di notevole entità, in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca per le cure del caso.