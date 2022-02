“Sono vittima del sistema” e si scaglia contro i poliziotti: denuncia e foglio di via per un 60enne

La polizia ha denunciato un uomo per violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Ieri pomeriggio (6 febbraio) le volanti sono intervenute in piazza Napoleone a causa di un uomo che infastidiva i clienti di una pizzeria. Gli operatori giunti sul posto, dopo averlo individuato, sono stati immediatamente aggrediti verbalmente e fisicamente dall’uomo, un italiano di 60 anni, che opponendosi al controllo dichiarava di essere “vittima del sistema e degli abusi dello Stato a causa della normativa anti covid”.

La prima volante è stata costretta a chiedere ausilio ad una seconda pattuglia ma a causa dello stato di agitazione e di aggressività dell’uomo è stato necessario ricorrere all’utilizzo dello spray al peperoncino e alle manette di sicurezza oltre che alle fasce in velcro per bloccargli gli arti inferiori.

Proprio a causa di questo eccessivo stato di alterazione gli operatori hanno valutato di farlo sottoporre a visita medica in seguito alla quale è stato ricoverato in ospedale per accertamenti psichiatrici. Uno degli operatori ha riportato lesioni dichiarate guaribili in due giorni e l’uomo, residente a Empoli, è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Inoltre nei suoi confronti il questore ha emesso il foglio di via obbligatorio dalla provincia di Lucca per 3 anni.